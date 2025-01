Bergamonews.it - “Chiedilo al Notaio” raddoppia a Bergamo, al sabato mattina si aggiunge il giovedì pomeriggio

Il servizio di consulenza notarile gratuita ‘alper soddisfare l’alta richiesta dei cittadini. Al tradizionale appuntamento delsi, da quest’anno, la possibilità di fissare un colloquio gratuito con ilanche il.Da 1° febbraio 2025, il, dalle ore 8.30 alle ore 12, e da20 febbraio, dalle ore 14, i cittadini possono usufruire di un colloquio con il, disponibile presso la sede del Consiglio Notarile di(viale Vittorio Emanuele II, 44) per rispondere a dubbi e domande in materia civile, societaria, successoria e testamentaria.La consulenza gratuita è su appuntamento. Per richiedere un colloquio con ilè possibile telefonare alla Segreteria del Consiglio Notarile (035 224065 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.