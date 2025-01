Noinotizie.it - Asl Bari: ventisette nuovi infermieri per i pronto soccorso Imminenti assunzioni

Di seguito un comunicato diffuso da Aslpresto in servizio neidei sette presidi ospedalieri della ASL. Dopo i diciassette dirigenti medici reclutati di recente, l’azienda sanitaria prosegue l’azione di rinforzo degli organici presenti nei reparti di Medicina di Emergenza urgenza, con l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico unico regionale per 566 posti di C.P.S. “Infermiere” approvata nel 2022.“L’assunzione degliche segue quella del personale medico – ha commentato Luigi Fruscio, direttore generale facente funzioni della ASL di– è importante per dare maggiore sostegno alla rete aziendale delle Unità operative di Medicina di Emergenza e Urgenza e integrare il lavoro del personale già in servizio.