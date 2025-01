Ilgiorno.it - Asilo di via Cavour, i bimbi rientreranno nel 2026

LEGNANO (Milano)Non si tratta di un ritardo dovuto al prolungarsi dei lavori ma di certo c’è che, rispetto alle previsioni, il ritorno nella sede di viadella scuola dell’infanzia, “sfrattata” all’inizio del 2024, è ritardato di parecchi mesi. In occasione della riunione organizzata nel fine settimana allo Spazio Incontro Il Giardino dall’amministrazione comunale (presenti il sindaco Lorenzo Radice, l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei e l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi) con i genitori dei bambini che frequentano l’nella primaria Carducci, è stato questo il tema principale affrontato nella discussione. L’intervento oggetto dell’incontro e che prolunga l’inagibilità della sede di viaè infatti quello finanziato con un milione di euro del Bando Recap - Europa Verde di Regione Lombardia e costituisce il terzo lotto di lavori per completare la riqualificazione e l’efficientamento energetico in corso sulla scuola dell’infanzia.