Quotidiano.net - Angelo Duro conquista il box office con 'Io sono la fine del mondo'

Leggi su Quotidiano.net

Nessuna promozione stampa ma solo proiezioni in poco più di 300 sale., il comico più anti politically correct del momento, balza comunque in testa alla classifica con il suo primo film da protagonista, Ioladel. La pellicola, una commedia che ha per protagonista l'attore comico palermitano che ha maturato esperienza in tv e a teatro ed è stata scritta a quattro mani dae Nunziante, ha guadagnato quasi 2 milioni 349mila euro in 4 giorni con l'ottima media di 7.128 euro per 328 schermi. Risale in seconda posizione Diamanti di Ferzan Ozpetek con lo strabiliante cast femminile composto da Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Milena Vukotic, Kasia Smutniak, Mara Venier e Giselda Volodi.