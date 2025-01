Calciomercato.it - Altro infortunio pesantissimo in difesa prima di Atalanta-Juve: è emergenza

Leggi su Calciomercato.it

Alla vigilia del recupero del Gewiss, Gasperini deve fare i conti con un forfait che si aggiunge a una situazione già complicata inLa Serie A in questa settimana sarà un flusso continuo che si fermerà solamente giovedì. Una piccola pausa fra tre turni di campionato, il 20esimo che si chiuderà questa sera nel Monday Night tra Monza e Fiorentina, poi i recuperi della 19esima giornata tra domani e mercoledì e infine la 21esima che si aprirà venerdì sera con l’anticipo dell’Olimpico tra Roma e Genoa.Thiago Motta e Gian Piero Gasperini (LaPresse) – calciomercato.itE sarà una settimana fondamentale per il campionato di tante big che si scontreranno tra di loro dando vita a una serie di big match di enorme interesse e peso specifico, per questo attesissimi e infuocati. Milan entus giocheranno domani contro Como e, mercoledì toccherà all’Inter contro il Bologna di Italiano ancora scottato per il pareggio subito all’ultimo secondo ieri dalla Roma.