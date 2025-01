Ilgiorno.it - Addio a Oliviero Toscani, il sindaco Sala: “Il suo sguardo mancherà a Milano e al Paese”

Leggi su Ilgiorno.it

, 13 gennaio 2025 –ad. Il famosissimo fotografo si è spento a quasi 82 anni, dopo aver coraggiosamente lottato contro una grave e rara malattia.era ricoverato da qualche giorno all'Ospedale di Cecina e le sue condizioni erano state indicate come gravi. Ha avuto tre mogli e sei figli: l'ultima, accanto a lui fino alla fine, è Kirsti Moseng, 80 anni, ex modella norvegese, nonché sua agente. Si sono conosciuti più di mezzo secolo fa e non si sono più lasciati. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Rocco, Lola e Ali. Appena si è diffusa la notizia, diversi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla sua famiglia da parte del mondo istituzionale e politico, ma anche sportivo die della Lombardia. Il fotografoalla presentazione della sua mostra a