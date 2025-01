.com - Volley femminile B1 / Pieralisi Jesi, tutto facile contro il fanalino di coda

Sconfitta che pesa in chiave classifica per la Clementina 2020 a Forlì. Ricordiamo che le prime tre accederanno ai play off promozione, le ultime quattro retrocederannoVALLESINA, 12 gennaio 2024 – Vince lain trasferta, perde la Clementina 2020 a Forlì.Siamo ad una gara dal giro di boa quando inizierà il girone di ritorno ed inevitabilmente si inizia a guardare la classifica per capire come raggiungere i propri obiettivi finali.Ricordiamo che le prime tre accederanno ai play off, le ultime quattro retrocederanno.CLASSIFICA – Bologna 31; Vicenza* 26; Riccione 22;, Banca Annia Adunaé, Cesena 21; Arena20; Cortina Express* 18; Giorgione Treviso* 15; Teodora Ravenna* 14; Life Forlì 12; Clementina 2020 9; Vergati Padova* 7; Futura Teramo 6*una partita in menoQUINetto 3-0 dellasuldiTeramo.