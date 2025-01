Lanazione.it - Un lutto per gli ospiti fa slittare il match

PALLAVOLOUnnella squadra ospite rinvia la ripresa dell’attività della Pallavolo Grosseto. La formazione senior grossetana del sodalizio del presidente Andrea Tinacci e di coach Rossano Rossi (foto) oggi non giocherà il proprio turno di serie B2 femminile. L’incontro, che era in programma oggi alle 18.30 a Grosseto contro Priverno Volley Latina è stato rinviato e sarà recuperato nei prossimi giorni. Il motivo è stato ilche ha subito la squadra laziale che oggi sarebbe dovuta arrivare a Grosseto. E’ stata quindi posticipata per undella squadra ospite la prima partita del 2025 che si doveva svolgere oggi al PalAzzurri. E’ venuto a mancare improvvisamento Enrico Panetta, dirigente della società laziale, scomparso a 44 anni. Carabiniere in servizio alla stazione di Priverno e grande appassionato di sport, in campo e come dirigente.