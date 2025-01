Sabato nero dei treni, il danno del pantografo e quei 10 mila passeggeri a terra. Salvini spinge sul cambio dei vertici Trenitalia

Leggi su Open.online

Otto ore di lavoro, venti tecnici sul posto, decine di decisioni da prendere prima che ilvenisse riparato. Ildi passione dei pendolari italiani è iniziato alle 7 di mattina dell’11 gennaio quando un treno Alta Velocità ha urtato con il proprio(il dispositivo che aggancia la rete elettrica aerea e dà la corrente) i cavi tra la Stazione Centrale e quella di Lambrate, ano. Poi un secondo treno immediatamente dopo li ha tranciati definitivamente, mandando in tilt la rete. Il blackout è costato centinaia di ore di ritardo accumulate su tutta la linea, da Torino a Bari.no è uno snodo primario per tutta la rete, qui passano circa 700 convogli al giorno e oltre 300. Quando si è spenta la luce, a cascata il problema ha riguardato tutti iche stavano transitando o avrebbero transitato per lo scalonese.