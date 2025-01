Liberoquotidiano.it - Ramy: Faraone, 'vandalismo offende memoria ragazzo'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Le devastazioni e le aggressioni ai poliziotti da parte di chi ieri notte ha messo a soqquadro il quartiere romano di San Lorenzo sono un episodio intollerabile". Lo dice Davide, capogruppo di Italia viva alla Camera. "Chi lancia oggetti o bombe carta contro degli agenti o spacca cassonetti non solo ha sempre torto. Soprattutto dà l'impressione di usare quel che è accaduto a Milano come pretesto solo per menare le mani. E quindiladel. Ilsenza cervello come quello visto ieri sera a Roma va contro le parole del fratello stesso di, che ha detto no alla violenza. Condanniamo i comportamenti dei violenti di San Lorenzo e offriamo tutta la nostra solidarietà agli agenti feriti".