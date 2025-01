Anteprima24.it - Prete coinvolto nella relazione con una donna sposata, il vescovo di Ischia: “Non giudichiamo don Antonio”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiHa terminato la sua omelia chiedendo ai fedeli presenti in chiesa una preghiera particolare per done per tutti quelli che vivono questi “momenti particolari”, “senza giudicare”, monsignor Carlo Villano,di, che oggi pomeriggio ha celebrato la messaparrocchia della Natività di Maria Santissima e Sant’Alfonso Maria de’ Liguori retta fino a pochi giorni fa dal sacerdotecon unae madre di due figli che si è poi dimesso, una vicenda che continua a suscitare clamore. “Sono giorni particolari, è una celebrazione che assume un significato particolare, ma noi vogliamo confidare tutti nel Signore che accompagna e guida i nostri passi. Invochiamo il dono della sua Misericordia e chiediamo perdono per tutti i nostri peccati, per tutte quelle volte che non abbiamo vissuto la bellezza della nostra fede”, ha detto Villano davanti ad una chiesa piena.