Ilrestodelcarlino.it - Pd, Cortesi segretaria del ‘Suzzi’. E al circolo ‘D’Attorre’ si parla di trasformazioni urbane e politiche

Nell’ambito dell’assemblea delPd ‘Walter Suzzi’ di Borgo Montone è stata eletta la nuova. Dopo 12 anni di impegno, Emilia Iaccarino ha lasciato il ruolo di, chiudendo un lungo e proficuo mandato iniziato nel 2013. A lei è subentrata Claudia, eletta all’unanimità dai presenti. La riunione si è svolta alla presenza del segretario comunale del Pd, Lorenzo Margotti. Nel ringraziare Emilia Iaccarino per l’energia, la dedizione e la capacità di ascolto che hanno caratterizzato il suo incarico, ilha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto in questi anni a favore della comunità. Ha poi rivolto vive congratulazioni a Claudiaper la sua elezione. "Siamo certi – hanno detto – che saprà affrontare questo nuovo incarico con senso di responsabilità, determinazione e spirito di servizio, portando avanti il dialogo con il territorio e rafforzando il ruolo del nostro".