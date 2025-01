Lanazione.it - Paperone con la c aspirata, una storia in fiorentino per celebrare i dialetti

Firenze, 12 gennaio 2025 – “Poeri dollarucci! L’ho lasciati un monte di tempo pe’ conto suo, l’è facile ora si sentano avvillihi”. Paperon de’Paperoni che abbraccia uno dei sacchi pieni di dollari che abbondano nel suo deposito non è un fatto strano. Che lo faccia parlando inè più sorprendente. In realtà, nellache apre il numero 3608 in edicola mercoledì 15 gennaio (“Zioe il PdP 6000“) i personaggi disneyani parlano anche milanese, napoletano e catanese a seconda della versione in vendita nella relativa area linguistica, mentre nel resto d’Italia verrà distribuita la versione in italiano. Così, in occasione della Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali, che si celebrerà il 17 gennaio, “Topolino“ (il popolare settimanale edito da Panini Comics) rende omaggio alla ricchezza linguistica italiana con questo progetto speciale.