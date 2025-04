Mercato Juventus non tramonta quella pista i dirigenti bianconeri studiano il colpo a parametro zero Cosa succede

Mercato Juventus, non tramonta quella pista: le ultime novità sul futuro di Jonathan David. Cosa filtraLa Juventus non molla Jonathan David, anche se si fa sempre più in salita l’ipotesi del colpo a parametro zero per il calcioMercato Juve. L’attaccante del Lille, come noto, è in scadenza di contratto a giugno.Come riferito da Tuttosport, l’affare sarebbe quasi impossibile tra bonus alla firma, commissioni e ingaggio (la richiesta è in doppia cifra a stagione). Allo stato attuale, dunque, si allontana il colpo per l’attacco. .com Juventusnews24.com - Mercato Juventus, non tramonta quella pista: i dirigenti bianconeri studiano il colpo a parametro zero! Cosa succede Leggi su Juventusnews24.com , non: le ultime novità sul futuro di Jonathan David.filtraLanon molla Jonathan David, anche se si fa sempre più in salita l’ipotesi delper il calcioJuve. L’attaccante del Lille, come noto, è in scadenza di contratto a giugno.Come riferito da Tuttosport, l’affare sarebbe quasi impossibile tra bonus alla firma, commissioni e ingaggio (la richiesta è in doppia cifra a stagione). Allo stato attuale, dunque, si allontana ilper l’attacco. .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mercato Juventus: sacrificio eccellente in estate? Un big a sorpresa può lasciare Torino! L’ultima indiscrezione sul suo futuro - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus: possibile sacrificio eccellente in estate? Un big a sorpresa potrebbe lasciare i bianconeri! L’ultima voce sul suo futuro Secondo quanto riferito da Fabiana Della Valle, non c’è solo Andrea Cambiaso in ottica di una possibile cessione eccellente nella prossima estate, con il terzino che continua ad essere corteggiato dal Manchester City. Anche Federico Gatti, secondo la giornalista, potrebbe essere ‘sacrificato‘ dalla dirigenza nel prossimo mercato Juventus visto il reparto difensivo comunque affollato grazie anche al rientro di Gleison ... 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato riguardante il brasiliano: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Douglas Luiz, centrocampista che la scorsa estate il calciomercato Juventus ha acquistato dall’Aston Villa e che non ha reso come ci si aspettava nella prima parte di stagione. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, idea di scambio in Premier League! La possibile contropartita per Zirkzee. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, idea di scambio in Premier! I dettagli sulla possibile contropartita per Zirkzee dal Manchester United Come riferito dalla BBC, il calciomercato Juve non molla Zirkzee e potrebbe intavolare una trattativa di scambio con il Manchester United per portare l’ex Bologna a Torino nella prossima estate. La contropartita per i Red Devils potrebbe essere Douglas Luiz. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Mercato Juventus, non tramonta quella pista: le ultime; Osimhen Juventus, non tramonta questa pista: le ultimissime; Nico Gonzalez, affondo Juve: la Fiorentina lo taglia. Galeno non tramonta; Mercato Juventus, non tramonta quella pista: big di Serie A nel mirino per l'estate! Cifre e dettagli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Osimhen Juventus, non tramonta questa pista: può essere uno dei tre grandi colpi che ha in mente la dirigenza. Ultime - Osimhen Juventus, non tramonta questa pista: può essere uno dei tre grandi colpi che ha in mente la dirigenza. Ultime sulle mosse dei bianconeri L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non sembr ... 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, altro che parametro zero! Quell’obiettivo per l’attacco andrà pagato a peso d’oro: fissata la cifra per prenderlo! - Mercato Juve, il colpo per l’attacco diventa eccessivamente costoso: la sua finta condizione da parametro zero nasconde questa cifra da investire! Come riportato questa mattina da Tuttosport non è anc ... 🔗juventusnews24.com

La Juventus è una squadra con poca qualità: ecco perché rischia di non andare in Champions League - Igor Tudor ha parlato di cattiveria e di mentalità. Quelle sono doti che o sono innate in un giocatore – ma anche in un allenatore – o che la società. 🔗msn.com