Oggi i funerali del Papa Zuppi a Roma con icona della Madonna di San Luca

Roma per accompagnare i fedeli ai funerali di Papa Francesco, mentre il Gruppo Ferrovie dello Stato ha predisposto un piano straordinario di potenziamento dei servizi di trasporto verso la capitale. Dal Vaticano fanno sapere che in. Bolognatoday.it - Oggi i funerali del Papa: Zuppi a Roma con l'icona della Madonna di San Luca Leggi su Bolognatoday.it Pullman anche da Bologna partiti nella notte alla volta diper accompagnare i fedeli aidiFrancesco, mentre il Gruppo Ferrovie dello Stato ha predisposto un piano straordinario di potenziamento dei servizi di trasporto verso la capitale. Dal Vaticano fanno sapere che in.

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Papa Francesco: da oggi l’esposizione in San Pietro, sabato funerali. Cinque giorni di lutto nazionale Dalle 11 l'omaggio al pontefice morto lunedì - Di seguito la comunicazione: Info utili per funerale Papa Francesco SARÀ POSSIBILE RENDERE OMAGGIO AL SANTO PADRE FRANCESCO -MERCOLEDÌ 23 APRILE: ingresso dalle ore 11:00 alle ore 24:00 -GIOVEDÌ 24 APRILE: ingresso dalle ore 07:00 alle ore 24:00 -VENERDÌ 25 APRILE: ingresso dalle ore 07:00 alle ore 19:00 N.B: si consiglia di portare acqua da bere, munitevi di un cappello in testa durante le lunghe file di attese, e portatevi qualcosa da mangiare man mano che vi avvicinate verso la basilica. 🔗noinotizie.it

Addio a Papa Francesco: «In 250 mila per salutarlo» nei 3 giorni di ostensione della salma. Chiusa la bara, oggi i funerali LE TAPPE DEL CORTEO - In 250mila hanno reso omaggio a Papa Francesco. Un lungo fiume di gente che in questi giorni ha voluto dare al Pontefice l’ultimo saluto, nonostante le file, il caldo, in alcuni momenti la pioggia. Preghiere e lacrime, anche se al Papa argentino la cosa che piaceva di più, in fondo, era ridere. Oggi i funerali in Piazza San Pietro ai quali sono attese 200mila persone. E’ già pronta la macchina... 🔗feedpress.me

L’ultimo saluto a Papa Francesco, 4.000 bolognesi a Roma. Ai funerali anche de Pascale - Bologna, 26 aprile 2025 – Il cardinale Matteo Zuppi dopo la visita lampo in Curia è tornato a Roma per i funerali di Papa Francesco. Ieri, intercettato prima di una riunione con i cardinali, non ha vo ... 🔗msn.com

Oggi i funerali del Papa: Zuppi a Roma con l'icona della Madonna di San Luca - Tanti pullman sono partiti nella notte da Bologna, mentre le FS hanno predisposto corse straordinarie dall'alba. L'arcivescovo, ha ricevuto un’icona da viaggio della Madonna di San Luca da portare in ... 🔗bolognatoday.it

Funerali Papa Francesco oggi live: dalle 10 la funzione, fedeli in fila per tutta la notte - Fedeli in coda all’alba per accedere a piazza San Pietro dove questa mattina si celebreranno i funerali di Papa Francesco. Al varco di lungotevere in Sassia sono centinaia ... 🔗ilmattino.it