Inter, la difesa balla! Ecco cosa ci può essere dietro al calo di rendimento del reparto. L’analisi del CorSportCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sul calo di rendimento della difesa dell’Inter.calo DIFENSIVO- «La spiegazione più semplice è che dietro alle incertezze difensive ci sia un difetto di concentrazione. A rafforzare questa tesi ci sono i numeri di Champions. Fino al confronto con il Bayern, che ha bocche da fuoco straordinarie, in 10 gare l’Inter aveva subito appena 2 gol, chiudendo la porta anche a Manchester City (a settembre quando era ancora nel pieno delle forze) e Arsenal (arrivato in semifinale di Champions). Nella doppia sfida con i bavaresi qualcosa (3 reti) è stato concesso, ma rispetto alla forza d’urto sfoderata degli avversari è stato comunque relativamente poco. Internews24.com - Inter, la difesa balla! Ecco cosa ci può essere dietro al calo di rendimento del reparto Leggi su Internews24.com , laci puòaldidel. L’analisi del CorSportCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport suldidelladell’DIFENSIVO- «La spiegazione più semplice è chealle incertezze difensive ci sia un difetto di concentrazione. A rafforzare questa tesi ci sono i numeri di Champions. Fino al confronto con il Bayern, che ha bocche da fuoco straordinarie, in 10 gare l’aveva subito appena 2 gol, chiudendo la porta anche a Manchester City (a settembre quando era ancora nel pieno delle forze) e Arsenal (arrivato in semifinale di Champions). Nella doppia sfida con i bavaresi qual(3 reti) è stato concesso, ma rispetto alla forza d’urto sfoderata degli avversari è stato comunque relativamente poco.

