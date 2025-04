Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia mostra le cicatrici 8220Non ho paura di invecchiare ma di morire8221

Linda Evangelista si prepara a compiere 60 anni mostrando le cicatrici della doppia mastectomia e degli interventi per il doppio mento. La supermodella confessa: "Non ho paura di invecchiare, ma non voglio morire perché ho ancora tanto da fare". Leggi su Fanpage.it si prepara a compiere 60 annindo ledellae degli interventi per il doppio mento. La supermodella confessa: "Non hodi, ma non voglio morire perché ho ancora tanto da fare".

Approfondimenti da altre fonti

Linda Evangelista ricorda quando ha posato in topless: «Avevo subito una doppia mastectomia e non avevo mai mostrato a nessuno le cicatrici dell'intervento, le mie amiche mi dissero che erano belle» - Ospite di un summit organizzato dal beauty brand Shiseido e dalla rivista Forbes, la modella canadese 59enne si è aperta sulla realtà del suo corpo dopo l'operazione al seno alla quale si è sottoposta per sconfiggere il tumore 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia mostra le cicatrici: Non ho paura di invecchiare, ma di morire; Linda Evangelista ricorda quando ha posato in topless: «Avevo subito una doppia mastectomia e non avevo mai mostrato a nessuno le cicatrici dell'intervento, le mie amiche mi dissero che erano belle; Linda Evangelista parla della sua malattia; In dolcevita bianco Linda Evangelista riscrive la sua storia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia mostra le cicatrici: “Non ho paura di invecchiare, ma di morire” - Linda Evangelista si prepara a compiere 60 anni mostrando le cicatrici della doppia mastectomia e degli interventi per il doppio mento ... 🔗fanpage.it