Laura Pausini dimagrita 20 chili Non ho fatto punture solo fatica e costanza

Laura Pausini è sempre molto attiva sui social: condivide non solo concerti e riconoscimenti, ma anche emozioni e momenti vissuti in famiglia. Tra gli ultimi post su Instagram, quello con cui augurava buona Pasqua ai suoi quasi 5 milioni di follower: la cantante originaria di Solarolo, in provincia di Ravenna, appare in tutta la sua bellezza nelle cinque foto pubblicate assieme al messaggio. Sorridente e in costume, con berretto e occhialoni, tra scatti in bianco e nero e colori. Da un post come tanti, rispondendo a una fan, Laura Pausini ha raccontato come ha fatto a perdere 20 chili."Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso - ha spiegato la cantante -. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte a settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente.

