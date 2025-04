Ciclista travolto da un auto nella notte ferito in ospedale

Ciclista è stato travolto da un'auto mentre stava percorrendo via Emanuelli a Fidenza. L'incidente, che ha provocato il ferimento del conducente del mezzo a due ruote, si è verificato poco dopo le ore 3, della nottata tra venerdì 25 e sabato 26 aprile. L'allarme è scattato poco dopo e sul. Parmatoday.it - Ciclista travolto da un'auto nella notte: ferito in ospedale Leggi su Parmatoday.it Unè statoda un'mentre stava percorrendo via Emanuelli a Fidenza. L'incidente, che ha provocato il ferimento del conducente del mezzo a due ruote, si è verificato poco dopo le ore 3, della nottata tra venerdì 25 e sabato 26 aprile. L'allarme è scattato poco dopo e sul.

