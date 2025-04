L’attore Jonathan Pryce ha sostituito Papa Francesco per promuovere un’agenda spirituale globalista la fake news sul presunto sosia di Bergoglio

Papa Francesco sarebbe stato sostituito dal suo sosia, L’attore Jonathan Pryce, "per promuovere un’agenda spirituale globalista", ma si tratta di una fake news Secondo alcune teorie che circolano sul web, sarebbe stato compiuto un vero e proprio "colpo d Ilgiornaleditalia.it - “L’attore Jonathan Pryce ha sostituito Papa Francesco per promuovere un’agenda spirituale globalista”, la fake news sul presunto "sosia" di Bergoglio Leggi su Ilgiornaleditalia.it Circola sul web una teoria secondo cuisarebbe statodal suo, "per", ma si tratta di unaSecondo alcune teorie che circolano sul web, sarebbe stato compiuto un vero e proprio "colpo d

