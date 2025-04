WWE Vittoria incredibile per Zelina Vega che conquista il Women’s United States Championship

Women’s United States Title contro Zelina Vega.Prima dell’inizio del match, Zelina Vega ha confessato di essere senza parole, emozionata per l’opportunità che le si stava presentando. Chelsea Green, accompagnata dal Secret Hervice, era determinata a mantenere il titolo. Nonostante l’aiuto di Piper Niven, che ha cercato di distrarre Zelina Vega, ciò non è bastato per far vincere Chelsea. In seguito, Piper ha fatto inciampare Zelina mentre tentava la 6-1-9, ma l’arbitro ha notato l’interferenza di Alba Fyre e ha espulso entrambe dal bordo ring. All’improvviso, Zelina Vega ha eseguito una Code Red e ha ottenuto lo schienamento, conquistando così il suo primo titolo singolo in WWE. Zonawrestling.net - WWE: Vittoria incredibile per Zelina Vega che conquista il Women’s United States Championship Leggi su Zonawrestling.net Uno dei momenti più entusiasmanti dell’episodio di SmackDown del 25 aprile, ha visto protagoniste Chelsea Green, che ha difeso il suo WWETitle contro.Prima dell’inizio del match,ha confessato di essere senza parole, emozionata per l’opportunità che le si stava presentando. Chelsea Green, accompagnata dal Secret Hervice, era determinata a mantenere il titolo. Nonostante l’aiuto di Piper Niven, che ha cercato di distrarre, ciò non è bastato per far vincere Chelsea. In seguito, Piper ha fatto inciamparementre tentava la 6-1-9, ma l’arbitro ha notato l’interferenza di Alba Fyre e ha espulso entrambe dal bordo ring. All’improvviso,ha eseguito una Code Red e ha ottenuto lo schienamento,ndo così il suo primo titolo singolo in WWE.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

WWE: Vittoria incredibile per Zelina Vega che conquista il Women’s United States Title - Uno dei momenti più entusiasmanti dell’episodio di SmackDown del 25 aprile, ha visto protagoniste Chelsea Green, che ha difeso il suo WWE Women’s United States Title contro Zelina Vega. Prima dell’inizio del match, Zelina Vega ha confessato di essere senza parole, emozionata per l’opportunità che le si stava presentando. Chelsea Green, accompagnata dal Secret Hervice, era determinata a mantenere il titolo. 🔗zonawrestling.net

Penta: “Ho venduto un numero incredibile di maschere da quando sono arrivato in WWE” - Penta ha fatto il suo debutto in WWE lo scorso 13 gennaio, affrontando Chad Gable in uno spettacolare match a RAW, che ha avuto un’importanza incredibile nella carriera del messicano. Subito dopo il suo debutto, il suo merchandise è stato messo in vendita sul WWE SHOP, il quale include anche la caratteristica maschera che indossa durante i combattimenti. Come lui stesso ha affermato durante un’intervista rilasciata a Chris Van Vliet, ne sono state vendute moltissime. 🔗zonawrestling.net

WWE: Ancora incomprensioni tra Solo Sikoa e Jacob Fatu, la vittoria va a Priest e Strowman - Il legame tra Solo Sikoa e Jacob Fatu che sembrava indissolubile con Jacob che non perdeva occasione per lanciare i suoi “I love you Solo”, ha iniziato a scricchiolare nelle scorse settimane, fino a forse compromettersi definitivamente dopo che Solo ha colpito per sbaglio Tama Tonga creando scompiglio nel match di Jacob Fatu valevole per un posto ad Elimination Chamber, poi vinto da Damian Priest. 🔗zonawrestling.net

Ne parlano su altre fonti

WWE Vittoria incredibile per Zelina Vega che conquista il Women’s United States Title; Zelina Vega è malata ma non salta SmackDown: l'incredibile serata della portoricana. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

WWE: SmackDown a Bologna, Zelina Vega sfiora l’incidente hot - La WWE cerca sempre di mettere una pezza, cancellando o censurando il momento incriminato negli show televisivi: qualche giorno fa, anche la Unipol Arena di Bologna è stata teatro di uno spiacevole ... 🔗spaziowrestling.it

L'ex campione del mondo WWE rompe il silenzio sull'incredibile infortunio di Kevin Owens - Nel recente periodo, la WWE ha dovuto affrontare la brutta notizia dell´assenza di Kevin Owens a WrestleMania 41. Il veterano canadese si è distinto in diverse occasioni tra la fine del 2024 e ... 🔗worldwrestling.it