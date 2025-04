Papa Francesco addio dei giovani al promotore di pace tra i popoli

Papa Francesco "era unico perchè cercava la pace tra i popoli. Difficilmente ce ne sarà un altro come lui". Questo il pensiero dei tantissimo giovani che oggi partecipano ai funerali di Papa Francesco. Sono molti i tanti ragazzi assiepati a via della Conciliazione. "E' il personaggio storico che in assoluto si è speso di più per creare concordia tra i popoli", dice più di uno. In molti lo definiscono "un papà, un nonno che si è sempre dedicato agli ultimi" e sottolineano che "avrebbe voluto noi ragazzi vicino a lui in piazza San Pietro, e non tutti questi potenti mentre noi siamo qui lontani". Quotidiano.net - Papa Francesco: l'addio dei giovani al promotore di pace tra i popoli Leggi su Quotidiano.net "era unico perchè cercava latra i. Difficilmente ce ne sarà un altro come lui". Questo il pensiero dei tantissimoche oggi partecipano ai funerali di. Sono molti i tanti ragazzi assiepati a via della Conciliazione. "E' il personaggio storico che in assoluto si è speso di più per creare concordia tra i", dice più di uno. In molti lo definiscono "un papà, un nonno che si è sempre dedicato agli ultimi" e sottolineano che "avrebbe voluto noi ragazzi vicino a lui in piazza San Pietro, e non tutti questi potenti mentre noi siamo qui lontani".

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

L'addio a Papa Francesco, 200mila fedeli a San Pietro. La diretta - AGI - Iniziate le esequie di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla basilica. Sulla bara del Pontefice è stato posto il Vangelo aperto. Dopo i funerali, il corteo arriverà fino a Santa Maria Maggiore. 10:35 Duecentomila le persone alle esequie di Francesco In questo momento le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali di Papa Francesco circa 200. 🔗agi.it

Addio Papa Francesco: lascia segnali di umanità, pensieri eterni, esempi di solidarietà - Papa Francesco è morto. E il giorno in cui accade – un giorno santo, carico di mistero e significato – non sembra una coincidenza. Se ne va in punta di piedi, con la discrezione dei grandi, lasciando dietro di sé una scia profonda di gesti, parole e umanità che resteranno nella storia della Chiesa e […] 🔗lifeandnews.it

Approfondimenti da altre fonti

Addio a Papa Francesco: l'omaggio dei giovani di Scholas a San Pietro; L'ultimo saluto a Papa Francesco, i funerali alle 10. Già 140 mila fedeli in Piazza San Pietro; VIDEO Addio Papa Francesco, la diretta del funerale del pontefice; Funerali Papa Francesco, 1700 giovani diretti a Roma: «Dalla Campania per dirgli addio». 🔗Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco: l'addio dei giovani al promotore di pace tra i popoli - Papa Francesco "era unico perchè cercava la pace tra i popoli. Difficilmente ce ne sarà un altro come lui". Questo il pensiero dei tantissimo giovani che oggi partecipano ai funerali di Papa Francesco ... 🔗quotidiano.net

Addio a Papa Francesco: un tributo dai giovani di Scholas - La piazza di San Pietro, un luogo simbolo della fede e della comunità cattolica, si è trasformata in un palcoscenico di emozioni e ricordi. In un momento di grande commozione, i giovani di Scholas, il ... 🔗notizie.it

Addio a Papa Francesco: l'omaggio dei giovani di Scholas a San Pietro - "Adios padre, maestro y poeta", addio Padre, maestro e poeta, firmato "los jovanes de scholas", i giovani di Scholas, il progetto educativo fondato da Papa Francesco nel 2001. È la scritta su un ... 🔗quotidiano.net