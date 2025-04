Papa Francesco l’addio L’omelia del cardinale Re Un pontificato che ha toccato menti e cuori un plebiscito di affetto

Papa Francesco, celebrata dal cardinale decano Giovanni Battista Re.

La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale.

Iniziate le esequie di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla basilica. Sulla bara del Pontefice è stato posto il Vangelo aperto. Dopo i funerali, il corteo arriverà fino a Santa Maria Maggiore. Duecentomila le persone alle esequie di Francesco In questo momento le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali di Papa Francesco circa 200.

Papa Francesco è morto. E il giorno in cui accade – un giorno santo, carico di mistero e significato – non sembra una coincidenza. Se ne va in punta di piedi, con la discrezione dei grandi, lasciando dietro di sé una scia profonda di gesti, parole e umanità che resteranno nella storia della Chiesa

Tutto pronto per la processione iniziale della messa delle esequie di Papa Francesco in Piazza San Pietro in Vaticano. Le campane hanno suonato a lutto e si è poi celebrato un minuto di silenzio.

Realizzata in marmo ligure, con sopra incisa la sola scritta "Franciscus", sarà visibile dai fedeli già da domenica 27. Il Pontefice verrà sepolto nella navata laterale di Santa Maria Maggiore

Dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, Papa Francesco si è affacciato per l'ultima volta per pronunciare il tradizionale messaggio pasquale e impartire la benedizione Urbi et Orbi.