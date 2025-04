Le glossy lips di Olivia Rodrigo potrebbero essere la nuova inspo labbra della primavera

Olivia Rodrigo è tornata sotto i riflettori, e questa volta non si tratta di un singolo nuovo o di un tour sold-out. La cantante ventiduenne è apparsa a New York in occasione del Planned Parenthood Gala 2025, un evento che celebra chi si batte apertamente per i diritti riproduttivi e l'accesso sicuro all'aborto. E lei, tra look impeccabile e parole toccanti, ha saputo unire bellezza e consapevolezza senza sbavature.Olivia Rodrigo a New York con le sue glossy lips che hanno fatto impazzire TikTokDurante il suo discorso, Olivia ha parlato del legame profondo che sente con le ragazze che riempiono i suoi concerti. Quel senso di comunità, ha spiegato, nasce dal creare uno spazio libero in cui tutte possano sentirsi se stesse, con qualsiasi emozione e qualsiasi rossetto. Parole semplici, ma potenti, che raccontano una popstar attenta non solo all'estetica, ma anche a ciò che accade fuori dai palchi.

