Zielinski Inter il polacco vicinissimo al rientro Può scendere in campo già contro la Roma

Zielinski Inter, il polacco vicinissimo al rientro! Può scendere in campo già contro la Roma? Le ultime su PiotrCosi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su rientri degli infortunati in casa Inter, in vista della sfida di domani contro la Roma:LE ULTIME IN VISTA DELLA Roma «Buone notizie per Inzaghi in vista di questo delicatissimo finale di stagione: Dumfries e Zielinski sono finalmente recuperati. Ieri idue si sono allenati ingruppo e torneranno a disposizione per la sfida di domani alle 15 contro la Roma a SanSiro. L'unico indisponibile, a questo punto, è Thuram, che proverà a esserci mercoledì sera a Barcellona. Oltre al francese, domani Inzaghi dovrà rinunciare anche a Bastoni e Mkhitaryan, squalificati: a prendere il posto dell'armeno sarà Frattesi, mentre per il sostituto di Bastoni il tecnico valuta due opzioni.

Cosa riportano altre fonti

Fiorentina Inter, come sta Zielinski? Novità dopo la febbre accusata dal polacco - di RedazioneFiorentina Inter, arrivano novità importanti sul fronte Piotr Zielinski, ecco come sta il polacco dopo la febbre accusata ieri Fiorentina Inter, match in programma domani sera quale recupero della sfida sospesa per la vicenda Bove, andrà in scena domani. Lo sa bene Simone Inzaghi che in queste ora sta stilando la formazione da schierare sul campo dell’Artemio Franchi. A tal proposito, Tuttosport ha fornito importanti informazioni tra le quali anche novità cruciali sulle condizioni di Zielinski teoricamente recuperato dopo la febbre di inizio settimana. 🔗internews24.com

Zielinski Inter, novità sulle condizioni del polacco dopo il Monza: cosa filtra in vista del Feyenoord - di RedazioneZielinski Inter, novità sulle condizioni del polacco: come sta e cosa filtra in vista del Feyenoord Una serata emozionante per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno ottenuto una vittoria fondamentale, capovolgendo il risultato contro il Monza da 0-2 a 3-2 al termine di novanta minuti avvincenti. Alla fine, l’allenatore piacentino può essere soddisfatto, anche se l’infortunio di Piotr Zielinski ha gettato un’ombra sulla serata. 🔗internews24.com

Inter Fiorentina 1-1 LIVE: inizia il secondo tempo, dentro Zielinski al posto di Calhanoglu - di Marco BlasiAppuntamento alle 20:45 a San Siro per il match della 24a giornata tra Inter e Fiorentina. Segui con noi live il racconto della sfida AGGIORNA LA LIVE Tutto pronto per Inter Fiorentina, il match valido per l’ultima gara di questa 24a giornata di Serie A, che andrà in scena allo stadio San Siro. Nerazzurri reduci dal brutto ko a Firenze, proprio contro la squadra di Palladino nel recupero di giovedì sera. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

CdS - Dumfries e Zielinski fanno sorridere Inzaghi, ma Thuram resta in dubbio anche per Barcellona - Se il rientro di Thuram tarda ancora ad arrivare, la doppia buona notizia per Inzaghi arriva da Dumfries e Zielinski. Sia il neerlandese che il polacco sono tornati ad allenarsi in gruppo dopo oltre.. 🔗msn.com

Inter, recuperati Dumfries e Zielinski: in panchina contro la Roma. Thuram… - L'esterno olandese e il centrocampista polacco sono tornati ad allenarsi in gruppo e sono nuovamente a disposizione ... 🔗fcinter1908.it

Inter-Roma, Dumfries e Zielinski sono recuperati. Differenziato per Thuram, lavoro proiettato al Barcellona - Ci saranno sia Dumfries sia Zielinski tra i convocati per la sfida di San Siro tra Inter e Roma, in programma domenica 27 aprile alle ore 15 dopo essere stata spostata di un ... 🔗msn.com