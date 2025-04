Tossici accampati davanti al parcheggio chiedono soldi e infastidiscono le persone

parcheggio vicino al Duc per drogarsi. chiedono soldi e si accampano lì. Fanno anche i propri bisogni". Una commerciante, che lavora in centro a Parma, racconta le problematiche che ha incontrato mentre parcheggiava l'auto per recarsi al lavoro insieme alla. Parmatoday.it - "Tossici accampati davanti al parcheggio: chiedono soldi e infastidiscono le persone" Leggi su Parmatoday.it "Gruppetti di giovani si ritrovano nelvicino al Duc per drogarsi.e si accampano lì. Fanno anche i propri bisogni". Una commerciante, che lavora in centro a Parma, racconta le problematiche che ha incontrato mentre parcheggiava l'auto per recarsi al lavoro insieme alla.

