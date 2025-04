Auto sfonda la porta del Memoriale delle deportazioni nel giorno della Liberazione FOTO

giorno della Liberazione dall’occupazione nazifascista, una vettura ha divelto la porta del Memoriale degli Italiani ad Auschwitz. Vista la contestualità con il 25 aprile, e il fatto che l’Auto si sia allontanata. Firenzetoday.it - Auto sfonda la porta del Memoriale delle deportazioni nel giorno della Liberazione \ FOTO Leggi su Firenzetoday.it Accertamenti in corso da parte di carabinieri e polizia municipale dopo che ieri,dall’occupazione nazifascista, una vettura ha divelto ladeldegli Italiani ad Auschwitz. Vista la contestualità con il 25 aprile, e il fatto che l’si sia allontanata.

