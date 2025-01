Ilfogliettone.it - Oroscopo del 13 gennaio 2025

Ecco l’del 13? Ariete (21 marzo – 19 aprile)Lavoro: La determinazione oggi sarà il tuo punto di forza. Un’opportunità inaspettata potrebbe presentarsi: coglila senza esitazioni.Amore: I legami si rafforzano, ma attenzione a non essere troppo impulsivo nelle parole. Serata romantica in vista.Salute: Energia alta, ma non strafare: ascolta i segnali del tuo corpo.? Toro (20 aprile – 20 maggio)Lavoro: La giornata favorisce la pianificazione. È il momento ideale per mettere ordine nei tuoi progetti.Amore: La dolcezza sarà la chiave per risolvere piccoli contrasti con il partner. Per i single, un incontro potrebbe lasciare il segno.Salute: Benessere stabile, ma cerca di concederti un momento di relax.? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Lavoro: Creatività al massimo! Idee brillanti ti aiuteranno a ottenere il riconoscimento che meriti.