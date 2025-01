Thesocialpost.it - Oliviero Toscani, nessuna speranza: “Colpiti organi vitali”

Leggi su Thesocialpost.it

, il celebre fotografo 82enne, è attualmente ricoverato in rianimazione all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, con prognosi riservata. La sua condizione è considerata grave, e i medici hanno rilevato danni agli, mentre il fotografo non è più cosciente, pur continuando a respirare autonomamente. La moglie, Kirsti Moseng, ha espresso preoccupazione dichiarando: «Sembra una strada senza ritorno».Il ricovero e il quadro clinicoNel pomeriggio di venerdì 10 gennaio,è stato trasportato d’urgenza dal suo domicilio a Casale Marittimo al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, distante pochi chilometri. I medici hanno diagnosticato una condizione clinica complessa, necessitando di un ricovero immediato in rianimazione.Il legame con Kirsti MosengLa moglie di, Kirsti Moseng, ex modella norvegese, è al suo fianco in ospedale.