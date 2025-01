Lanazione.it - Oliviero Toscani, condizioni sempre più gravi. La moglie del fotografo: “Una strada senza ritorno”

Cecina (Livorno), 12 gennaio 2025 - Non ci sono più speranze per. Ieri le suesi sono aggravate. Non è più cosciente, è un lento viaggio di sola andata verso l’ignoto. Anche laKirsti Moseng, ex modella e agente di, che sta con lui da 50 anni, ha detto: “Sembra una”. Sonopiùlecliniche del grande, 82 anni, ricoverato da venerdì nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cecina in prognosi riservata. I medici, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, avrebbero rilevato una serie di danni a organi vitali.non è più cosciente, anche se respira autonomamente. A rivelare di essere stato colpito da amiloidosi, una rara e grave malattia degenerativa, era stato lo stessonell’agosto scorso con la schiettezza che lo hacontraddistinto: “Le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo.