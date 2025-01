Sport.quotidiano.net - Nuoto. Oro e bronzo: la Futura sorride con Barni

Pochi giorni fa, a Montebelluna (in Veneto, in provincia di Treviso) si è svolta la venticinquesima edizione del "Memorial Chiara Giavi" di, per una manifestazione che ha visto sfidarsi oltre 700 nuotatori e nuotatrici provenienti da tutta Italia (e non solo). Vi ha partecipato anche la, con una delegazione composta da ventidue giovanissimi agonisti. E il club presieduto da Roberto Di Carlo è tornato a Prato con due medaglie ed una serie di buoni piazzamenti, che lasciano ben sperare anche in vista delle prossime uscite agonistiche. Sugli scudi è salito Niccolò, capace di vincere la medaglia d’oro nei 200 farfalla e di agguantare anche una medaglia dinei 100. Hanno ben figurato anche Marta Bennati, Leonardo Giusti, Vittoria Gestri, Alberto Paoli, Alessia Mazzoni, capaci tutti di raggiungere la finale nelle rispettive gare sfiorando il podio.