NASCAR, alcuni cambi nel regolamento 2025. Tornano le ‘Open Provisional’

Laha promosso alcune novità regolamentari in vista della stagionedella Cup Series, protagonista da febbraio con la tradizionale Daytona 500. Sono state modificate alcune norme, appositamenteate dopofatti riscontrati durante l’ultima edizione della serie.La prima news riguarda l’introduzione delleExemption, normativa che permette ai team di introdurre una vettura extra per piloti di livello mondiale che partecipano a una gara dellaCup Series. L’auto citata, in caso di vittoria nel singolo evento, verrà accreditata del trofeo e del successo, ma non otterrà l’accesso ai Playoffs o dei punti per il risultato ottenuto.Un team di gara deve richiedere l’entry provvisoria almeno 90 giorni prima di un evento. Trackhouse Racing sarà la prima squadra ad utilizzare questa opzione per avere in pista nella Daytona 500 il quattro volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis Helio Castroneves.