Montegranaro-Chisesanuova sfida tra difese super

Così come per il coinquilino K-Sport e per la capolista Maceratese, anche per il Chiesanuova la seconda domenica del 2025 è in trasferta. E trasferta di quelle complicate perché i biancorossi alle 14.30 fanno visita al. Allo stadio Croce infatti i ragazzi di Mobili secondi con 32 punti si misurano contro i locali di Mengo che sono sesti con 6 punti in meno e i due collettivi hanno caratteristiche tecnico – tattiche similari, soprattutto per la grande qualità nella fase difensiva. Se nessuno ha subito meno reti del Chiesanuova, appena 8, va ricordato però che ilè subito dietro a quota 10. All’andata, non a caso, capitan Mongiello e compagni vennero fermati sullo 0-0. Da sottolineare inoltre che i fermani sono reduci da quattro risultati utili, sul mercato hanno aggiunto pedine di qualità come Sindic (autore del gol vittoria una settimana fa nel derby di Monte Urano) e nelle ultime ore il difensore Urbinati ex San Marino in D.