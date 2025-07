Tesla punta sull’India | il nuovo azzardo di Musk

Tesla è finalmente arrivata in India. Dopo estenuanti mesi di trattative con Delhi, la casa automobilistica statunitense ha aperto il suo primo showroom a Mumbai nello scintillante distretto finanziario di Bandra Kurla Complex. In uno spazio di 370 metri quadrati, davanti a un’entusiasta folla di curiosi, sono state esposte due Model Y. Elon Musk entra così nel mercato automobilistico del Paese più popoloso del Pianeta con l’obiettivo di compensare il calo delle vendite riscontrato in altre nazioni, Cina compresa. C’è solo un problema: il prezzo di partenza dei suv esposti si aggira intorno ai 70 mila dollari, ovvero 15 mila in più rispetto agli Stati Uniti a causa degli elevati dazi all’importazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tesla punta sull’India: il nuovo azzardo di Musk

