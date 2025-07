Reunion dei Maneskin? Damiano David | Siamo cresciuti e possiamo comunicare meglio

I Maneskin sono pronti a tornare insieme? √ą lo stesso Damiano David, frontman della band, a parlare di una possibile reunion. 🔗 Leggi su Golssip.it ¬© Golssip.it - Reunion dei Maneskin? Damiano David: ‚ÄúSiamo cresciuti e possiamo comunicare meglio‚ÄĚ

Tempo di reunion per i Måneskin? Cosa ha detto Damiano David - Måneskin reunion? Sì, ma solo se sarà autentica. I Måneskin potrebbero tornare. Dopo mesi di percorsi solisti e vite che si sono separate artisticamente, Damiano David ha aperto pubblicamente alla possibilità di una reunion della band che ha fatto ballare mezza Europa (e non solo).

