Chi sono i nuovi direttori generali della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 16 luglio 2025 – I nuovi direttori generali della Regione Emilia-Romagna sono stati nominati oggi dalla Giunta regionale guidata dal presidente Michele de Pascale, al termine di una procedura di selezione. Gli incarichi avranno la durata dell'intera legislatura. Posto che alla Direzione Generale Politiche Finanziarie era già stato prorogato fino a ottobre l'attuale direttore, Onelio Pignatti, mentre alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare era già stato nominato Lorenzo Broccoli, queste sono le nuove nomine: Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni: Manuela Lucia Mei (attualmente segretaria generale della Provincia e del Comune di Forlì-Cesena);

