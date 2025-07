CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.19: Si giocheranno la vittoria i dieci attualmente in fuga. Per il gruppo ormai non c’è piĂą nulla da fare. 16.15: Fred Wright è passato per primo sul GPM della CĂ´te de Corronsac 16.10: Il gruppetto di Van Aert e Van der Poel è sempre a 30 secondi dai fuggitivi. 16.06: In testa al gruppo ci sono gli uomini della Israel, che è rimasta fuori dalla fuga odierna. C’era attesa per Jake Stewart, ma il britannico non si è fatto trovare pronto. 16.03: Il gruppo è a due minuti e venti secondi da Van Aert e compagni. 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ballerini in fuga, Van der Poel e Van Aert vicini