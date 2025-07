Festa della Croce Verde di Isoverde con taglierini e altre specialità

Torna la festa organizzata dalla Croce Verde di Isoverde nel comune di Campomorone, sabato 26 luglio. Un'unica serata di festa con musica del dj Barcellona. Saranno tante le specialità servite e cucinate dai volontari: taglierini verdi, cima alla genovese, salamelle alla brace e altro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: festa - croce - verde - isoverde

A Savignano sul Rubicone quattro giorni di celebrazioni con la Festa di Santa Croce - A partire dal primo maggio e per tutto il fine settimana a Savignano sul Rubicone torna la Festa di Santa Croce a Borgo San Rocco con un programma ricco di eventi e di appuntamenti per grandi e piccini, tra laboratori, merende, musica e spettacoli.

Venticano celebra la tradizionale Festa di Santa Croce -  La comunità di Venticano, in località Santa Croce, si prepara a vivere due serate all’insegna della tradizione, della musica e dell’enogastronomia.

Al Bonvi Parken pompieri, Polizia e Croce Blu a disposizione dei più piccoli per la festa "Eroi in azione" - Vivere un pomeriggio da eroe è l’invito che la Polisportiva San Faustino di Modena porge alla città , proponendo un evento per grandi e piccini che si inserisce in una programmazione più ampia dedicata al suo Centesimo Anniversario.

Festa della Croce Verde Isoverde con taglierini, polpettone e altre specialità ; Campomorone: venerdì il concerto dei Modena City Ramblers (con dedica a ).

Croce Verde in festa con Macchini - Il Resto del Carlino - Croce Verde in festa con Macchini Croce Verde all’appuntamento con i bilanci e con la sua storia. Scrive ilrestodelcarlino.it

Croce Verde in festa domani, ecco l’auto in memoria di Gaspari ... - Festa alla Croce Verde di Castelnovo Monti per inaugurare una Citroen Berlingo in memoria del volontario Giuseppe Gaspari, deceduto dopo 30 anni di servizio. Riporta ilrestodelcarlino.it