Ultimo supera anche Vasco | è Il recordman del botteghino il concerto di venerdì a Messina sarà speciale

Sarà un concerto ancora più speciale per Utimo quello in programma venerdì sera allo stadio "Franco Scoglio". L'artista romano infatti arriva in città forte del record di biglietti venduti per la tappa del 2026 a Tor Vergata. Il record stabilito nel 2017 da Vasco Rossi con i 225mila spettatori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it