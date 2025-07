Samsung Galaxy Tab S11 Ultra si mostra nella prima immagine al fianco di S25 FE

Spuntano due nuove immagini che ci permettono di scoprire in anticipo il presunto design di Samsung Galaxy Tab S11 Ultra e Galaxy S25 FE. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy Tab S11 Ultra si mostra nella prima immagine, al fianco di S25 FE

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - (Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo di Galaxy S25 Edge, il nuovo dispositivo che amplia la linea Galaxy S e ne ridefinisce i confini grazie a un design ultrasottile unito a prestazioni di alto livello.

Samsung Galaxy S25 Edge, display più resistente con Gorilla Glass - ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultrasottile della serie Galaxy S, presentato da Samsung nei giorni scorsi – oltre che per un peso di appena 163 grammi – è caratterizzato anche da un telaio in titanio che offre una protezione duratura per l’uso quotidiano, e per il nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico progettato per la resistenza, utilizzato per il display frontale che offre una protezione avanzata e un design straordinariamente sottile.

Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili - Sul Samsung Shop Online ci sono diversi sconti di lancio per acquistare Samsung Galaxy S25 Edge: ecco tutte le offerte! L'articolo Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip7 e la nuova FlexWindow - Compatto nelle dimensioni e potente nelle prestazioni, questo nuovissimo smartphone realizzato da Samsung ridefinisce l’esperienza dei flip phone. Riporta techfromthenet.it

Samsung: in arrivo Galaxy Z Flip7 - Samsung Galaxy Z Flip7: un concentrato di potenza, con FlexWindow a tutto schermo. Scrive tuttotek.it