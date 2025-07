Moussa Sangare condannato a tre anni di carcere | il reo-confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni ha maltrattato madre e sorella

Bergamo – Moussa Sangare, il giovane di 31 anni accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni è stato condannato a tre anni di carcere per maltrattamenti alla madre e alla sorella. Sangare, che si trova in carcere mentre il processo per il delitto si sta svolgendo davanti alla Corte d’assise di Bergamo, era giĂ stato denunciato per maltrattamenti verso le due familiari, episodi che si sarebbero registrati da metĂ 2023 ai primi mesi del 2024. In occasione, avrebbe puntato un coltello alla schiena della sorella. Durante l’ udienza del 9 luglio, non si è presentato in tribunale, rimanendo nel carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Moussa Sangare condannato a tre anni di carcere: il reo-confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni ha maltrattato madre e sorella

