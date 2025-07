News TV. Jannik Sinne r non smette di far parlare di sé, e questa volta ad accendere il dibattito non è stato un avversario in campo, ma Mauro Corona. L’ospite fisso di È sempre Cartabianca si è lasciato andare a un appassionato elogio nei confronti del giovane campione, reduce da una nuova vittoria che consolida il suo status di numero uno al mondo. Durante la puntata andata in onda martedì 15 luglio su Rete 4, Corona si è detto “ molto contento ” del risultato di Sinner, definendolo un esempio di sportività, sobrietà e compostezza. “ Non fa sceneggiate, non dà in escandescenze – ha spiegato lo scrittore – al massimo si concede un gesto di vittoria ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mauro Corona parla di Sinner, ma cala il gelo in studio: “Sul doping…”