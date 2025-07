Cene e shopping di Mifsud con la carta di credito del consorzio universitario assolti due dirigenti

Dell'ex presidente del consorzio universitario di Agrigento, Joseph Mifsud, non c'è traccia dal 2017 in seguito al suo coinvolgimento nell'intrigo mondiale Russiagate in cui emerse il suo ruolo di "spia" nella campagna elettorale per le presidenziali americane. Le "spese pazze" di Mifsud al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it