Francamente di X Factor in concerto a Genova

Nell'ambito del Lilith - Festival della musica d'autrice, arriva in concerto a Genova Francamente, che molti hanno conosciuto tramite l'ultima edizione del popolare talent show X Factor. Appuntamento sabato 26 luglio a Villa Bombrini, a Cornigliano. I cancelli apriranno alle 18,30. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

francamente - factor - concerto - genova

