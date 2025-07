Dal fratino al fenicottero | 5 uccelli che puoi trovare sulle spiagge italiane

In estate, mentre siamo al mare, anche molte specie di uccelli acquatici vivono o fanno tappa sulle nostre spiagge durante la migrazione. Ecco cinque tra i più affascinanti e facili da osservare: dal piccolo fratino all'elegante fenicottero rosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fratino - fenicottero - uccelli - spiagge

Roseto, Fenicotteri rosa sul litorale a Cologna Spiaggia; Oristano, la Lipu provinciale sbarca in Germania con una mostra sul fenicottero e sul fratino; Viaggio nelle zone umide dell’Oristanese: che spettacolo tra gli affascinanti sentieri.

Dal fratino al fenicottero: 5 uccelli che puoi trovare sulle spiagge italiane - In estate, mentre siamo al mare, anche molte specie di uccelli acquatici vivono o fanno tappa sulle nostre spiagge durante la migrazione ... Riporta fanpage.it

Anche i fratini divorziano: due uccelli marcati in Molise lasciano il proprio partner per mettersi insieme - Due fratini marcati con anelli colorati sulle spiagge del Molise, Anton e Dian, dopo i fallimenti riproduttivi con i rispettivi partner hanno divorziato ... Come scrive msn.com