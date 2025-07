Donkey Kong Bananza un gioco perfetto per la nuova Switch 2

Il celebre gorilla Nintendo torna alla grande con un’avventura a suon di musica, pugni, segreti da scoprire e tanta ironia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Donkey Kong Bananza, un gioco perfetto per la nuova Switch 2

Nintendo Switch 2, svelate le dimensioni di Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e di tanti altri giochi - Nintendo Switch 2 sta per arrivare sul mercato di tutto il mondo e nel frattempo trapelano informazioni sempre più precise sul suo catalogo di lancio, soprattutto sulle dimensioni dei giochi.

Un film di Donkey Kong è in produzione presso Nintendo ed Universal Pictures? - Il leggendario Donkey Kong potrebbe tornare al cinema con un film tutto suo, secondo quanto emerso da un documento ufficiale registrato congiuntamente da Nintendo Studios LLC ed Universal Pictures.

Il nuovo Nintendo Direct è previsto dopo il lancio di Donkey Kong Bananza, rivela un noto insider - Dopo settimane di speculazioni, un nuovo Nintendo Direct potrebbe essere davvero in arrivo, con una finestra fissata tra la seconda metà e la fine di luglio 2025.

Il team di Donkey Kong Bananza ha svelato maggiori dettagli su come il gioco è cambiato quando lo sviluppo è passato da Nintendo Switch a Switch 2.

Nintendo alza il sipario su Donkey Kong Bananza: otto minuti di gioco nel nuovo trailer italiano

Donkey Kong Bananza: pugni, banane e trasformazioni – Recensione; Donkey Kong Bananza, lo sviluppatore vuol “definire” il ramo 3D del brand; Donkey Kong Bananza Recensione.

Donkey Kong Bananza – Recensione - Donkey Kong Bananza | Recensione | Il gorillone Nintendo sbarca su Switch 2 in un'avventura ad alto tasso di distruzione e... Scrive thegamesmachine.it

Come sarebbe stato Donkey Kong Bananza su Switch 1? Nintendo svela dettagli e un'immagine comparativa - Il team di Donkey Kong Bananza ha svelato maggiori dettagli su come il gioco è cambiato quando lo sviluppo è passato da Nintendo Switch a Switch 2. Come scrive msn.com