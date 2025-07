Abusi sessuali in hotel la denuncia di due donne contro i superiori | Per loro molestare è ‘normale'

Abusi sessuali avvenuti in un noto albergo del centro di Napoli che vedrebbero nella veste di vittime e autori dipendenti della struttura alberghiera. Le violenze denunciate si sarebbero verificate in più occasioni in una struttura ricettiva che si trova nel cuore della città. Le due donne, entrambe dipendenti, hanno presentato un esposto nei confronti di due loro colleghi che all’epoca dei fatti contestati ricoprivano entrambi ruoli manageriali. La proprietà dell’albergo, sempre secondo quanto è stato possibile apprendere, ha già notificato ai due indagati un provvedimento di licenziamento. Le due donne hanno denunciato di essere state costrette per lungo tempo a subire le violenze negli ascensori, nell e stanze di servizio, nei ripostigli e anche negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Abusi sessuali in hotel, la denuncia di due donne contro i superiori: “Per loro molestare è ‘normale'”

In questa notizia si parla di: abusi - sessuali - donne - hotel

Don Samuele Marelli e le accuse di abusi sessuali in oratorio, arriva il Daspo della Chiesa al processo canonico - Milano, 27 aprile 2025 – Si è concluso, lo scorso 24 aprile, il primo grado di giudizio del processo canonico, nel quale don Samuele Marelli era imputato perché accusato di abusi sessuali sui ragazzini in oratorio.

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per molestie sessuali: “Abusi durante le riprese del 2021” - Il tribunale di Parigi ha condannato l’attore francese Gérard Depardieu a 18 mesi di reclusione con la condizionale per molestie e violenze sessuali commesse ai danni di due donne durante le riprese di un film nel 2021.

Abusi sessuali seriali su ragazze, arrestato medico in pensione - Gli abusi sarebbero avvenuti in un immobile preso in affitto in centro a Milano, che veniva presentato come una vera clinica

#Juorno presunti #abusi in #hotel a #Napoli: nelle #denunce citate anche altre #donne Vai su X

Abusi in hotel a Napoli, citate anche altre dipendenti: tra i nomi anche una giovane morta suicida - facebook.com Vai su Facebook

Abusi sessuali in hotel, la denuncia di due donne contro i superiori: “Per loro molestare è…; Napoli, dipendenti di un hotel in centro denunciano abusi da parte di due superiori; Abusi sessuali in albergo: due indagati a Napoli.

Presunti abusi in hotel, nelle denunce citate anche altre donne - Fanno i nomi di colleghe che si sarebbero licenziate, forse proprio per sfuggire agli abusi sessuali perché in quel luogo di lavoro "molestare sessualmente le dipendenti è normale": attendono riscontr ... Scrive ansa.it

Abusi in hotel su due lavoratrici, c’è un terzo dipendente indagato - Si allarga l’inchiesta che ha portato al licenziamento di due addetti. Segnala napoli.repubblica.it