Israele bombarda Damasco durante la diretta tv la giornalista scappa dallo studio

Un nuovo raid dell'aviazione israeliana ha preso di mira la capitale siriana Damasco. Lo rivela l'agenzia di stampa siriana "Sana". L'emittente israeliana "Channel 12" ha inoltre riferito di attacchi nei pressi del palazzo della presidenza siriana a Damasco. "I colpi piĂą pesanti sono partiti”, dice il ministro della Difesa Israel Katz pubblicando un video della televisione siriana che mostra un conduttore sorpreso da un attacco israeliano sullo sfondo nel centro di Damasco, mentre la tv di Stato ha riferito di raid vicino al quartier generale del ministero della Difesa. Una forte esplosione è stata avvertita nella capitale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele bombarda Damasco durante la diretta tv, la giornalista scappa dallo studio

Israele bombarda il centro di Damasco - 7.00 L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa.

Israele, oltre 20 raid dell'Idf nei pressi di Damasco, colpita infrastruttura militare, Ong siriana: "I più violenti attacchi da inizio anno" – VIDEO - L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito nella notte un'ampia infrastruttura militare in Siria.

Siria, l'esercito di Israele colpisce Damasco: «Un messaggio al regime» – Il video - L'esercito di Israele colpisce Damasco. L'Idf ha fatto sapere su Telegram di aver colpito una zona con un raid vicino alla capitale della Siria.

