Roma, 16 lug. (askanews) - "Ricostruire l'economia sociale √® possibile": lo afferma l'economista della Luiss Guido Carli e della Stanford University, Veronica De Romanis, intervenuta al primo appuntamento di "Ripartiamo dai territori", ciclo di incontri organizzato nell'ambito di Suoni Controvento, festival diffuso a impatto zero che porta l'arte tra borghi medievali e paesaggi naturali dell'Umbria, in collaborazione con Rai Umbria. "Per ripartire la priorit√† sono i giovani e le giovani donne - ha proseguito De Romanis - i dati sono molto chiari: siamo il Paese che ha un esercito di un milione e 300mila giovani che non studia, non lavora e non √® in un percorso di formazione, e la situazione peggiora al Sud e peggiora fra le donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - De Romanis: ricostruire l'economia sociale si può, priorità a giovani