Forbidden fruit replica puntate del 16 luglio in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – mercoledì 16 luglio – con la soap turca Forbidden fruit. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 16 e 17 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Zerrin e Lila propongono ad Halit e Alihan di organizzare una cena di famiglia. Ender finge di incontrarli per caso, e si mostra sorpresa per l’assenza di Yildiz. Ender viene a sapere da Caner che Zenyep lavora per Alihan e si convince che le due ragazze hanno ordito un piano per sedurre due facoltosi uomini d’affari e sistemarsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, replica puntate del 16 luglio in streaming | Video Mediaset

